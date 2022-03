Tristan Lopin : «Je vous rassure, le spectacle est très drôle»

DIFFERDANGE - L’humoriste Tristan Lopin est de retour au Luxembourg avec son dernier spectacle intitulé «Irréprochable». L’est-il vraiment?

Tristan Lopin: Pas du tout. En général, je préfère car j’aime bien voir les gens et c’est toujours plus sympa d’avoir une interaction avec eux. Toute une partie de mon spectacle est écrite pour laisser la place aux gens, même si c’est contrôlé.

J’ai vécu deux ruptures assez difficiles, et je faisais le bilan sur mes névroses. J’ai passé beaucoup de temps à m’occuper des problèmes de mes ex et le fait d’être seul et de ne voir personne, j’ai pu affronter des choses qui me hantaient et qui parlent aux gens: la peur de la solitude, de la mort, de l’abandon. Mais je vous rassure, le spectacle est très drôle.