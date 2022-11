Au Luxembourg: «Jean Asselborn caricature la moitié des Américains»

«Attaques répétées contre le système électoral»

Pour Jean Asselborn, «le président Trump à travers ses attaques répétées contre le système électoral et ses affirmations sur des fraudes, bien avant la publication de résultats, a radicalisé son parti et une partie de l’opinion publique, qui reprend son discours contestataire sans fondement».

Les Républicains au Luxembourg se disent plutôt satisfaits des résultats de midterms même si les décomptes ne sont pas terminés. «Nous sommes plus qu'heureux de la victoire de Ron DeSantis en Floride. Il a pu prendre Miami qui est un bastion démocrate depuis plus de trois décennies. Avec une majorité au Congrès nous allons pouvoir limiter les dégâts que les démocrates causent aux États-Unis», poursuit le groupe républicain tandis que les démocrates n'ont pas répondu aux sollicitations de L'essentiel. «Ces élections ne changeraient rien pour les Américains du Luxembourg, s'il n'y avait ces déclarations du ministre», précisent des membres du groupe.

«Néo-trumpistes, parfois assez extrémistes»

Et le ministre juge «difficile à comprendre qu’un parti établi et réputé comme le GPO (les républicains) ait eu autant de mal à conduire une enquête en bonne et due forme sur les événements du 6 janvier 2021, en tirant toutes les conséquences qui s’imposent. Il en va de la crédibilité du Parti républicain vis-à-vis de l’électorat américain, explique-t-il. Les récentes élections ont montré que le discours complotiste et extrême ne porte pas/plus ses fruits. Beaucoup de candidats endossés par Donald Trump ont perdu contre leur compétiteur issu du parti démocrate».