Jean Asselborn et Taina Bofferding placés en tête de gondole

Les ténors du LSAP sont au rendez-vous. La présentation, mardi soir, de la liste des candidats LSAP dans la circonscription sud, en vue des élections législatives du 8 octobre, n’a pas réservé de grandes surprises. Elle sera conduite par deux têtes de listes, les ministres Jean Asselborn, 74 ans (Affaires étrangères) et Taina Bofferding, 40 ans (Intérieur et Égalité).

Présents aussi, le ministre Georges Engel, 54 ans (Sports et Travail), les députés Simone Asselborn-Bintz, Dan Biancalana, Yves Cruchten, Lydia Mutsch, Mars Di Bartolomeo et Dan Kersch, ministre jusqu’à l’an dernier. Quelques figures locales ont aussi été choisies, comme Manon Bei-Roller, bourgmestre de Dippach, Liz Braz, élue à Esch, ou encore Thierry Wagner et Zenia Charlé, élus à Differdange.