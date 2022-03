Jean-Claude Bintz va quitter Voxmobile pour Lakehouse

LUXEMBOURG - À la fin du mois, l'administrateur directeur de Voxmobile quittera l'opérateur luxembourgeois.

Jean-Claude Bintz a annoncé qu'il créait Lakehouse SA, une société d’investissements et de conseil qui «a pour but d’investir dans des structures existantes et nouvelles».