Journée décisive en Europe : Jean-Claude Juncker devant le Parlement

L'ancien Premier ministre luxembourgeois se trouve à Strasbourg afin de recueillir les voix des eurodéputés en vue de son élection au poste de président de la future Commission européenne.

Le vote à bulletins secrets, programmé à 12h30, après une déclaration du candidat chrétien-démocrate, pourrait être assez serré. Jean-Claude Juncker doit obtenir la majorité absolue, soit 376 voix sur 751 députés. Il compte sur les 480 voix du bloc formé par les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) et les socialistes, renforcé par les Libéraux et centristes. Mais de nombreuses défections sont attendues. Au moins une soixantaine d'élus des trois groupes voteront contre ou s'abstiendront, selon des décomptes officieux.

Le jeu des nominations et des chaises musicales

Les libéraux ont montré qu'ils sont incontournables pour la constitution d'une majorité au Parlement et ils ont des revendications. Leur chef, l'ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, réclame «une représentation pour sa famille politique dans toutes les institutions», et exige «pas moins de neuf postes de commissaire pour des femmes», comme dans la Commission sortante. Or, la désignation des candidats est une prérogative des États et ils n'entendent pas se laisser dicter le choix de leur commissaire. Pour le moment, l'écrasante majorité des candidats désignés sont des hommes.