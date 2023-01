Jean-Claude Juncker : «Joe Biden est autrement plus agréable que Donald Trump»

La séquence du 10 janvier

Dans le deuxième épisode de la «Story», Jean-Claude Juncker est invité à commenter l'actualité américaine, et notamment, l'extension à plusieurs États de la loi interdisant l'avortement. L'été dernier, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, avait mis un terme à la protection fédérale du droit à l'avortement, laissant à chaque État la possibilité de légiférer sur la question. «Cela me choque car les récentes décisions de la Cour Suprême américaine ne vont pas dans le sens de l’histoire et des droits de la femme», a affirmé l'ancien président de la Commission européenne.