Jean-Claude Juncker : «Pourquoi donner aux riches sans donner autant aux pauvres?»

LUXEMBOURG – L'ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, est l'invité de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

AFP

La séquence du 13 janvier

Si le cinquème et dernier épisode de la «Story» est consacré à l’actualité luxembourgeoise, en pleine année électorale au Luxembourg (élections communales le 11 juin et législatives le 8 octobre), Jean-Claude Juncker se montre très réservé, à quelques mois des échéances. «Je ne suis plus dans le secret des dieux démocrates-chrétiens. Quand on me demande mon avis, je le donne, quand on ne me demande pas mon avis, je me tais. Je ne compte pas intervenir dans ces campagnes (…)» explique-t-il.

Interrogé sur la prolongation de la crise en 2023, l'ancien Premier ministre livre son sentiment: «Après le Covid, l'attaque russe et face au changement climatique, il ne faut pas croire que la crise est derrière nous (…). Comme le gouvernement luxembourgeois et les gouvernements européens ont réussi à juguler les pires effets en accordant des subventions à tout le monde, cela a minimisé les effets de cette polycrise».

Et d'ajouter. «Je regrette que les mesures prises par les gouvernements et le gouvernement luxembourgeois soient insuffisamment ciblées (…) Le gouvernement paie une part importante de ma facture énergétique. Pourquoi à moi qui gagne beaucoup et pourquoi pas plus à ceux qui ne gagnent pas beaucoup? (…) Donner aux riches sans donner autant aux pauvres, ce n'est pas le social-libéralisme que nous avons connu à l'époque».

La séquence du 12 janvier

À la question: «Les femmes feront-elles plier le pouvoir en Iran?», l’ancien président de la Commission européenne rappelle qu’il a toujours eu des relations plutôt fraîches avec la République islamique. «Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l’Iran, j’ai peu vu ses dirigeants, premièrement parce qu’ils ne voulaient pas venir à Bruxelles, deuxièmement parce que je ne voulais pas aller en Iran, et troisièmement parce que je n’avais pas envie de les voir. Ce qui fut peut-être une faute, car il faut aussi parler à ceux qui disent le contraire de ce que nous pensons», concède-t-il.

Avant de poursuivre: «Je suis très admiratif devant la réaction massive, devant la révolte, sinon la révolution des femmes iraniennes qui, au prix de leur vie, descendent dans les rues pour proclamer la vérité universelle, qui consiste à respecter les droits individuels et collectifs des femmes».

Mais l’ancien Premier ministre luxembourgeois se montre pessimiste sur l’issue du mouvement et salue la bravoure des femmes iraniennes. «Je ne suis pas rassuré (…) Ce régime est d’une cruauté indescriptible. Si vous risquez votre vie en réclamant vos droits (…), il faut plus que du courage pour maintenir le cap. J’admire les femmes iraniennes».

La séquence du 11 janvier

Dans l'épisode 3 de la «Story» l'ancien Premier ministre et Président de la commission européenne évoque l'Europe, à travers le décès de la reine Elizabeth, la politique britannique et la percée des nationalismes sur le Vieux Continent. En hommage à la souveraine défunte, qu’il précise avoir rencontrée à plusieurs reprises, il rappelle une anecdote: «J’en ai gardé un vif souvenir, je ne crois pas qu’elle en ait gardé le même souvenir, bien que j’arrivais à la faire rire» explique-t-il, évoquant un échange à Buckingham Palace. «Elle m’a demandé comment était la réunion? Je lui ai dit nulle, elle a rigolé comme une jeune fille», se souvient-il.

Au sujet de l’instabilité politique au Royaume-Uni, l’ancien dirigeant est très ferme: «Je ne compte plus le nombre de Premiers ministres britanniques qu’il m’est arrivé de connaître. C’est un désastre, c’est un pays sans autorité de gouvernement. (…) Les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne se sont dégradées, je l’avais prédit (…)».

Enfin, Jean-Claude Juncker affiche ses inquiétudes face à la montée des mouvements nationalistes en Europe, au cours de l’année 2022. «Cela m’inquiète beaucoup. À vrai dire, et sans exagérer, je déteste l’extrême droite, pure et dure, les partis du rejet de l’autre, les partis qui adoptent à l’égard de ceux qui viennent de plus loin, une attitude d’intolérance qui me rend stupéfait. Il faudra que nous trouvions la clé qui permet de mettre un terme à cette évolution inquiétante», a-t-il lancé.

La séquence du 10 janvier

Dans le deuxième épisode de la «Story», Jean-Claude Juncker est invité à commenter l'actualité américaine, et notamment, l'extension à plusieurs États de la loi interdisant l'avortement. L'été dernier, la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, avait mis un terme à la protection fédérale du droit à l'avortement, laissant à chaque État la possibilité de légiférer sur la question. «Cela me choque, car les récentes décisions de la Cour Suprême américaine ne vont pas dans le sens de l’histoire et des droits de la femme», a affirmé l'ancien président de la Commission européenne.

Interrogé ensuite sur les résultats de l'élection de mi-mandat, il a évoqué la présidence de Joe Biden. «Biden, qui est un ami, a une tâche ultra difficile. Le fait qu’il soit arrivé à la Maison-Blanche ne signifie pas nécessairement un retour en arrière. Mais la différence entre “America First” de Trump et “Buy American” de Biden est infime (...). Ceci dit, Biden est un type autrement plus agréable avec qui l’Europe a su nouer un dialogue plus vertueux que le désastre que nous avons connu sous la présidence de Trump, mais tout n’est pas réglé», analyse l'ancien dirigeant.

La séquence du 9 janvier

Invité toute la semaine de l'émission «La Story», l'ancien homme d'État, Jean-Claude Juncker, répond aux questions de Jean-Luc Bertrand. Interrogé sur le scandale de corruption qui a frappé le Parlement européen, l'ancien président de la Commission européenne répond: «Je ne comprends pas du tout pourquoi les Qataris, si c'étaient eux, et je crois que c'étaient eux, ont cru bon de corrompre un certain nombre de députés européens», affirme-t-il, rappelant les compétences limitées de l'institution dans ces matières. «C'est d'une inutilité indescriptible».

Questionné sur le Mondial, qui vient de prendre fin dans l'émirat du Golfe, ce dernier a rappelé qu'il avait appris, avec surprise, la décision de la FIFA d'attribuer l'organisation de la compétition au Qatar. «Je n'ai pas compris la FIFA, je l'ai d'ailleurs dit au président de la FIFA (Sepp Blatter à l’époque) lorsque j'étais avec lui pour d'autres raisons, en Australie, en octobre 2014. Ceci dit, voir les dirigeants européens, les ministres de l'Énergie, de l'Économie et autres, s'agenouiller devant les autorités du Qatar, cela me met mal à l'aise», ajoute-t-il, soulignant selon lui une forme d'hypocrisie.