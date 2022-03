Sur «L'essentiel Online» : «Jean-Claude, le peuple ne te mérite pas... ou plus»

LUXEMBOURG – L’annonce d’une coalition DP/LSAP/Déi Gréng a fait réagir les internautes de «L’essentiel Online».

Si c’est un coup de tonnerre dans le ciel politique luxembourgeois, c’est également un tremblement de terre sur L’essentiel Online! Vous êtes très nombreux à commenter cette information et avez des avis très différents.

Il y a d’abord ceux qui saluent ce «nouveau souffle», comme Mireille Kies ou Pierre qui se félicitent que «l’alternance ait lieu après près de 40 ans de pouvoir ininterrompu du CSV». Un avis partagé par Robert qui note que «depuis 40 ans au minimum, 60 à 70% des électeurs votent contre le CSV». «Le pays a besoin de renouveau. Cela me donne de l’espoir (…) pour enfin faire rebondir le pays», indique Pragma qui appelle les Luxembourgeois «à ne pas leur jeter la pierre sans leur avoir laissé une chance». «Se réunir en coalition à trois était la meilleure réponse au problème actuel de la crise de l’emploi au Luxembourg», relève Phhenri tandis que pour Pierre S, c’est «une grande nouvelle pour le Luxembourg qui devra enfin rentrer dans le monde des réalités».

Pour certains, comme Nico, c’est «une tromperie envers le peuple», Triste écrit même «jamais on a vu que trois partis qui ont perdu les élections prennent le pouvoir. Dans d’autres pays, on appelle ça un putsch». Un avis que partage Democratik qui parle de «coup d’État» et salue le futur ex-Premier ministre «Jean-Claude, le peuple luxembourgeois ne te mérite pas… ou plus ». Elicena parle de «mascarade», Alainet a «honte d’être luxembourgeois». Pitty s’amuse: «C’est comme si Alonso et Räikkönen s’alliaient pour "voler" le titre de champion du monde à Vettel».

«Succulent d’avoir Jean-Claude Juncker dans l’opposition»

D’autres s’interrogent sur la cohérence de cette coalition à trois. Tartinette parle d’«alliance de bric et de broc» tandis que Jean Hees y voit une coalition «contre nature»: «Quel rapport entre les libéraux, les socialistes et les écolos?», s’interroge-t-il, rejoint par Isabelle HT, pour qui «les programmes du DP et du LSAP sont inconciliables». Un groupe Facebook «Nee merci» a d'ailleurs été crée pour protester contre cette alliance désormais appelée «Gambie», en référence au couleurs du drapeau gambien (rouge, bleu et vert).

Quant à la soi-disant inexpérience de Xavier Bettel, Sonja B rappelle qu’«il y a 20 ans, Juncker était novice aussi». Steph lui emboîte le pas: «Quand Juncker est devenu Premier ministre pour la première fois, il avait 41 ans. Bettel en a 40». Pour Porcinet, il est «jeune et pas con et il faut bien se jeter à l’eau». Selon Arabesque, ça n’a aucune importance, «je préfère de bons amateurs à de vieux pros convaincus de ne plus devoir s’adapter aux changements». De son côté, Quidam savoure: «Cela risque d’être succulent d’avoir Jean-Claude Juncker dans l’opposition»