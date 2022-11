Jean Kircher : «Je trouve que les boulangers ne sont pas assez bien payés»

LUXEMBOURG – Fondateur et patron de Pains et Traditions, Jean Kircher est l'invité de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

La séquence du 11 novembre

«Pains et Tradition» s'efforce de transmettre le savoir-faire du pain artisanal. Dans son moulin alsacien, la société invite les amateurs dans son atelier et organise des séminaires pour apprendre à faire du pain. «Deux séminaires par semaine, avec des groupes de six à douze personnes. Un tiers des participants sont des hommes», explique Jean Kircher.

Ce dernier propose aussi de former ses propres boulangers dans son entreprise. Des candidats qui n'ont jamais touché de la farine peuvent devenir de vrais boulangers en un peu plus de deux ans. «On recrute sur la personnalité du candidat. Il n’y a pas de bon profil. Il faut accepter certaines contraintes du métier», précise-t-il.

«Après deux ans, on les envoie dans l’école de boulangerie à Paris, pour qu’ils passent leur certificat d'aptitude professionnelle là-bas. Durant la formation, le salaire est maintenu, les frais pris en charge par l’entreprise. Ils en reviennent avec une qualification», ajoute-t-il.

Un bon boulanger peut-il bien gagner sa vie? «Ce sont des métiers durs. Je trouve qu'on est un peu en dessous de la norme. Même si chez nous, personne n'est au salaire social minimum. On a un niveau de salaire nettement au-dessus de la moyenne mais qui n’atteint pas les hautes sphères du numérique», conclut-il.

La séquence du 10 décembre

Héritier d’une famille de meuniers, Jean Kircher est aussi héritier des méthodes ancestrales. Et ce dernier ne rate jamais une occasion de rappeler son attachement au pain artisanal. Interrogé sur sa vision de la fonction du pain, il répond:

«Quelques cuisiniers fracassés se croient obligés de mettre des pains complétements bizarroïdes avec d’innombrables ingrédients. Le pain doit être au service du mets. Il doit l’accompagner, le valoriser», affirme-t-il.

Plats en sauce, plateaux de fromage, huîtres… «Il faut que ces combinaisons soient gustativement parfaites sans que l’un ne domine forcément l’autre. Cela, c’est le rôle du pain» précise-t-il, avant d’énoncer ce qu’il considère comme «les cultures du pain».

«Il y a la culture germanique, basée sur la farine de seigle, et la française, plutôt sur du pain blanc. On privilégiera un pain noir avec une bonne charcuterie, un pain blanc en accompagnement d’une viande» détaille-t-il.

La séquence du 9 novembre

Le pain devient-il un produit de luxe? Entre août 2021 et août 2022, le pain a augmenté en moyenne de 18% dans les pays de l’UE, selon Eurostat.

«Cela m’agace quand on parle de prix. Une baguette coûte moins cher qu’un café. Dans l’échelle des valeurs, j’ai un petit problème», réagit Jean Kircher. Pour lui, il ne faut pas uniquement attribuer cette hausse à la guerre en Ukraine.

Tout a changé le 24 février? «Bien sûr, il y a une a une petite hausse et je crains que ça ne soit que le début. La guerre en Ukraine n’a que peu d’influence sur le prix de revient de la farine. En revanche, ce qui va dégrader le prix, ce sont les coûts de l’énergie à venir. La boulangerie ne peut pas contourner cela», précise Jean Kircher.

Ce dernier déplore les difficultés pour recruter des boulangers. «Il n’y en a quasiment plus. Il n’y a plus de candidats. On doit trouver d’autres solutions», affirme celui qui a décidé de former chez lui des boulangers, au sein de son entreprise.

La séquence du 8 novembre

Fondateur de Pains et Traditions, Jean Kircher est issu d’une véritable dynastie de meuniers, depuis 1732. Aujourd’hui, la société produit sur deux sites, à Hautcharage et Mont-Saint-Martin (France) et fournit une centaine de restaurants étoilés en pain précuit et surgelé. Il exporte également dans le monde entier. Peut-on alors parler de pain artisanal?

Affirmatif, selon Jean Kircher. «Qui dit artisanat, dit main de l’homme. C’est le point clé qui fait la différence entre un pain mécanisé ou un pain manuel. Manuel veut aussi dire respecter les temps de fermentation», explique-t-il, avant de développer les étapes cruciales de la fabrication d’un bon pain artisanal.

«Fabriquer du pain, c’est une alchimie. La fermentation doit se faire dans certaines conditions (…) Le monde moderne du pain est tellement mécanisé et sous de telles contraintes de rapidité, de productivité, que ce processus de fermentation est forcément dégradé», ajoute-t-il.

La séquence du 7 novembre

Petit-fils et fils de meuniers alsaciens, Jean Kircher est fondateur et directeur de Pains et Traditions. Invité de la «Story» de L’essentiel Radio, ce dernier, d’abord meunier, puis boulanger, regrette l’évolution du pain. Selon lui, ce dernier a perdu en qualité au fil du temps.

«Pendant 20 ans, j'ai vendu de la farine et des améliorants propres pour accompagner la boulangerie et la faire évoluer vers l'excellence. Mais je me suis heurté à des murs: la productivité, l’automatisation, la déshumanisation de la fabrication du pain», raconte-t-il.

Ses prises de position tranchées lui valent même un surnom, outre-Rhin. «En Allemagne, on m’appelait ''Der Wanderprediger'' (le prédicateur itinérant). Un jour, lors d’un congrès de boulangerie-meunerie dans la ville de Detmold (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), j’ai dit devant 400 personnes: «Messieurs les boulangers allemands, vous faites de la m****», se souvient-il.

Alors, à quoi reconnait-on un bon pain? «Le pain fait appel à l’ouïe, au toucher, au regard et au goût bien sûr. Les pains modernes sont souvent durs au lieu d’être croustillants, ils ont une croûte très fine, après trois-quatre heures, c’est du béton. Le goût et les arômes, n’en parlons pas, il n’y en a pas», estime-t-il.

