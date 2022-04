Présidentielle en France : Jean Lassalle insulte un journaliste de «France Info»

Le candidat du mouvement Résistons! a complètement craqué, mercredi soir sur France Info, après une chronique le concernant diffusée à l'antenne.

«Comment me connait-il cet homme-là pour porter des jugements aussi graves? Ce n’est pas digne», a poursuivi le candidat, manifestement hors de lui. Dans un communiqué publié ce jeudi, la radio d'informations en continu a «condamné vivement» les insultes de Jean Lassalle. «En aucune circonstance, l’insulte n’a sa place dans le débat public et ne saurait intimider des journalistes et éditorialistes qui font leur travail. France Info en appelle au respect et à un climat de sérénité que mérite le débat démocratique», a ajouté la chaîne propriété du groupe France Télévisions.