France : Jean-Luc Mélenchon pense qu'il y aura de nouvelles élections

Jean-Luc Mélenchon a estimé mardi que la crise née des élections législatives, et qui pourrait perdurer à travers un «blocage» au Parlement, «se dénouera par des élections» législatives, que la gauche unie peut à ses yeux remporter.

Le chef de file des Insoumis a présenté un graphique selon lequel la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), qu'il a menée, «est passée très près de la victoire» aux législatives de juin. Ce qui a validé à ses yeux sa stratégie: «Quand on vous a dit 'on peut gagner, élisez-moi Premier ministre', ça voulait dire que c'était tout à fait possible».