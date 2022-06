France : Jean-Marc Morandini quittera NRJ 12 à la fin de la saison

L’animateur de 56 ans a annoncé son départ de la chaîne pour le 15 juillet 2022.

Jean-Marc Morandini a annoncé son départ sur son site d’information. «J’ai pu pendant 10 ans animer en direct des centaines d’émissions aussi différentes les unes que les autres à la mi-journée, en access et en prime. Ces émissions ont permis de mettre en lumière, avec l’éclairage d’experts, de très nombreuses affaires judiciaires et faits divers, en donnant la parole à toutes les parties. Je remercie NRJ 12 et les téléspectateurs pour leur fidélité tout au long de cette décennie», a-t-il déclaré.