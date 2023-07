Alsace: Jean-Marc Reiser en garde à vue pour la disparition d'une femme en 1987

«Charges nouvelles»

En février 2020, évoquant des «charges nouvelles», le parquet de Strasbourg avait rouvert une information judiciaire dans ce dossier, non pas pour meurtre cette fois-ci, mais pour «séquestration arbitraire criminelle» et «recel de cadavre». Françoise Hohmann a disparu en 1987, à l'âge de 23 ans, et son corps n'a jamais été retrouvé. Elle était représentante de commerce et le dernier client à qui elle avait rendu visite avant sa disparition, à Strasbourg, était Jean-Marc Reiser.