Régionales 2010 : Jean-Marie Le Pen assume ses affiches antiminarets

Le responsable du Front National (FN) a pris la défense dimanche de l'affiche polémique inspirée d'un parti suisse. La justice française doit se prononcer lundi sur la légitimité de ces images.

«Les minarets sont comme la burqa le symbole de la présence islamiste en France», a lancé Jean-Marie Le Pen, tête de liste du Front national en PACA, devant plusieurs centaines de militants. «Les mosquées poussent comme des champignons et le chant du muezzin ne tardera pas à retentir dans nos rues», a-t-il poursuivi.

Dans la salle du Palais des Congrès de Marseille, les militants du Front National de la jeunesse brandissaient leurs affiches «Non à l'islamisme», représentant une femme portant un niqab noir devant une carte de France aux couleurs algériennes et cernée de minarets en forme de missiles.

Cette affiche émane du mouvement de jeunesse du FN de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur (PACA) pour les régionales des 14 et 21 mars. Dénonçant une «mystification» et une «incitation à la haine raciale», La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a exigé le retrait de cette affiche.