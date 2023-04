En France: Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national, hospitalisé

«Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé dans un établissement public en région parisienne. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins», a indiqué son conseiller Lorrain de Saint Affrique, rapportant que Jean-Marie Le Pen, figure historique de l’extrême droite française, est «conscient» et entouré. L’ancien dirigeant politique, âgé de 94 ans, a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. En février 2022, le père de Marine Le Pen avait ainsi été hospitalisé à la suite d’une forme légère d’AVC.

Omniprésent dans le paysage politique français

Jean-Marie Le Pen a été cinq fois candidat à l’Élysée, parvenant en 2002 à accéder au second tour, pour être battu par Jacques Chirac avec un score écrasant. Né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) et licencié en droit, il est légionnaire en Indochine (1953) et en Algérie (1957).