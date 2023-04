Bande dessinée: Jean Van Hamme signe une suite réjouissante au «Rayon U»

Scénariste de XIII, Largo Winch ou Thorgal, Jean Van Hamme (84 ans) s’est lancé pour défi de donner une suite à la BD préférée de son enfance, «Le Rayon U», datant de 1943 et signée Edgar P. Jacobs, le père de «Blake et Mortimer». «La Flèche ardente», qui vient de paraître, reprend tous les ressorts scénaristiques des années 40, son style kitsch – parfaitement assumé - et sa trame délicieusement naïve autour de la lutte planétaire entre l’empire d’Austradie et l’État de Norlandie.