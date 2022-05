Roland-Garros: La 227e joueuse mondiale met une râclée à la N°8

Longtemps méconnaissable par rapport au joueur flamboyant qui a conquis Miami, Barcelone et Madrid depuis la fin du mois de mars, Alcaraz s'est laissé enfermer dans le jeu de Ramos, dans des échanges à rallonge, et a multiplié les fautes directes, notamment en revers. Il en a commis 74 au total, autant que de points gagnants.

Mais le jeune Murcien ne s'est jamais découragé et a prouvé qu'il avait du coeur et du caractère. Comme un symbole, c'est sur un passing de revers impossible en bout de course qu'il s'est relancé dans le cinquième set en breakant Ramos. Et au prix d'une folle défense qu'il a obtenu le break décisif à 4 partout.