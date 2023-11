Jeanne Lehair: Une vraie chance de médaille pour le Luxembourg aux JO de Paris

Jeanne Lehair : J’étais très étonnée au début. J’hallucinais de faire de mieux en mieux, course après course, alors que j’avais l’impression d’avoir déjà fait un truc incroyable à celle d’avant.

Cette saison, j’ai réussi à tirer mon épingle du jeu, mais je ne prends pas ça pour acquis. L’an prochain, il y aura des filles plus jeunes que moi qui essaieront de faire la différence et des plus vieilles qui reviendront à leur meilleur niveau. Ce que j’ai fait est super. Je vais essayer de faire la même chose l’année prochaine, mais j’ai placé la barre haut. Cette année, je voulais être dans le top 20 mondial, j’ai fini 8e.