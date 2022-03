Cyclisme féminin : Jeannie Longo, contre la montre et les années

La légende vivante du cyclisme féminin français à la longévité inégalée, a ajouté jeudi à 51 ans un 57e titre national à son palmarès en survolant le contre-la-montre des Championnats de France à Chantonnay.

Jusqu'où ira Longo ? Quinze ans après avoir remporté le premier titre de championne de France du contre-la-montre, 31 ans après avoir enfilé son premier maillot tricolore, la Grenobloise est toujours là. Elle a décroché jeudi son dixième titre du «chrono», le troisième d'affilée, laissant ses rivales à plus d'une minute ! En 24,7 kilomètres, elle a pris 1 minute et 19 secondes d'avance sur Edwige Pitel, championne de France contre-la-montre en 2004 et 2005, et 1 minute 31 secondes sur la championne en titre de la course en ligne, Christel Ferrier-Bruneau.

«Je pensais faire un bon écart du fait de mon entraînement», a confié Longo à l'issue de la course. «(Le contre-la-montre) C'était mon objectif. Je l'ai beaucoup travaillé, dès Noël», a-t-elle ajouté, expliquant son avance sur ses concurrentes par le fait qu'elles ne devaient «pas faire les entraînements spécifiques» à l'épreuve. «Il y a un encadrement, des compétences à revoir, je suis désolé de le dire», a-t-elle affirmé, avant de rappeler: «L'expérience de trente ans, ce n'est pas rien non plus !»

Alors que dans toute la France se multipliaient les défilés sur les retraites, la doyenne de la compétition a expliqué dans un sourire «préconiser des retraites douces». «J'ai assez peu d'objectifs dans l'année donc ça me permet de bien me préparer et aussi d'avoir un passage en douceur sur l'après-vélo de haut niveau», a-t-elle poursuivi. Mais sa prochaine échéance (exception faite de la course en ligne samedi pour laquelle elle s'est déclarée outsider) sera bel et bien sur un vélo: les Championnats du monde en Australie en septembre. «Super Jeannie» a tout de même avoué avoir discuté «à l'automne dernier» avec les instances dirigeantes pour s'"investir" dans l'encadrement du cyclisme féminin français. «Ca ne s'est pas fait, ça a été mis en suspens, a-t-elle raconté. Pour cette année, c'est partie remise, mais avec peu d'objectifs et de l'organisation...».