Portrait au Luxembourg: Jeff, 22 ans, la clé pour que vous décrochiez le permis de conduire

Pour se lancer dans la formation, il a d'abord passé un examen théorique écrit et oral, puis un examen de conduite. «Il faut avoir au moins 21 ans et deux ans de permis de conduire», explique le jeune homme qui a ensuite trouvé un patron pour son apprentissage. Deux jours de la semaine à l'école au Limpertsberg et le reste dans son entreprise, c'est le programme. «Nous étions 24 en classe la première année. On nous forme à la mécanique, la pédagogie, le relationnel, la législation…»