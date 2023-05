En toute simplicité: Jeff Bezos a offert une bague de fiançailles XXL à sa dulcinée

Jeff Bezos et Lauren Sanchez seraient fiancés, selon Page Six qui indique que la quinquagénaire arborait samedi un énorme caillou à la main gauche alors que les deux tourtereaux prennent du bon temps sur le yacht du milliardaire à quelques encablures de Cannes.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez seraient fiancés, selon Page Six qui indique que la quinquagénaire arborait samedi un énorme caillou à la main gauche alors que les deux tourtereaux prennent du bon temps sur le yacht du milliardaire à quelques encablures de Cannes. Le soir même, la bague n'était plus à son annulaire lors de la soirée Vanity Fair organisée au prestigieux hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes mais un témoin a confié à Page Six que le couple partageait la bonne nouvelle avec tous les invités. «Ils disaient à tout le monde qu'ils étaient fiancés, ils étaient tellement excités, ils sont complètement amoureux».