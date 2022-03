ART – Jeff Koons prévoit d’envoyer ses oeuvres sur la Lune

ART : Jeff Koons prévoit d’envoyer ses œuvres sur la Lune

Le sculpteur américain se lance dans les NFT. À cette occasion, plusieurs de ses créations seront expédiées dans l’espace à bord de minisatellites. Leur version numérique sera ensuite vendue.

Jeff Koons, 67 ans, l’un des artistes vivants les plus chers du monde, est connu pour ses œuvres kitsch et de grande taille comme les «balloon dogs» (ci-dessus).

Le voyage de ce «groupe de sculptures» aura lieu «au plus tard cette année» et les partenaires de l’aventure, Pace Verso, 4Space, NFMoon et Intuitive machines n’ont pas précisé dans leur communiqué combien d’œuvres étaient concernées par le projet baptisé Moon Phases.

«J’ai toujours aimé l’idée de créer un art global»

Jeff Koons, 67 ans, l’un des artistes vivants les plus chers du monde, est connu pour ses œuvres kitsch et de grande taille comme les «balloon dogs» ou «Puppy», et qui font parfois débat, comme le «Bouquet de tulipes» installé dans les jardins des Champs-Élysées, à Paris. Les plus grands musées du monde l’exposent, du MoMA à New York au Guggenheim à Bilbao.