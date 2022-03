Retour au Luxembourg : Jeff Strasser met fin à sa carrière professionnelle

Après 16 ans de professionnalisme, le recordman des sélections en équipe du Luxembourg (97 matches) quitte les Grasshoppers Zurich et rentre au pays pour jouer au Fola Esch.

«Les Grasshoppers Zurich me proposaient une année de plus. Mais j’ai choisi de rentrer au Luxembourg pour des raisons personnelles. Le moment était venu pour moi de quitter le professionnalisme. C’est mon choix !» Au bout du fil, Jeff Strasser est calme et déterminé. Sa décision est prise. Après 16 ans chez les pros, il va retrouver la BGL Ligue puisqu’il jouera pour le Fola Esch tout en restant à disposition de l’équipe nationale dont il est le recordman des sélections. «J’en suis à 97. Je veux dépasser les 100 et jouer la France», dit-il.