Cyclisme : Jempy Drucker devient entraîneur national

Quelques mois après sa retraite forcée, Jempy Drucker revient au service du cyclisme luxembourgeois. L’ancien coureur de 35 ans a été nommé entraîneur national par la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) pour le cyclisme sur route et le cyclo-cross.

«Sa carrière de sportif n’est pas lointaine, il a couru pour de grandes équipes et sur de nombreuses courses importantes, souligne le président de la FSCL Camille Dahm. Il transmettra ce savoir à nos jeunes coureurs et pourra les accompagner de manière optimale dans leur parcours sportif et personnel».