«J’en ai marre d’être cool à l’écran»

C’est une présence maléfique qui jette son dévolu sur les enfants. Ce genre de légende existe dans le monde entier sous des formes différentes. Quel que soit le continent sur lequel on habite, on raconte ces histoires aux enfants pour leur faire peur.

Dans un film d’horreur, il est primordial d’avoir de l’empathie pour l’héroïne si l’on veut s’identifier à elle et s’impliquer dans ce qu’elle vit à l’écran. C’était donc nécessaire pour moi que Sandie soit à un moment critique de son existence. Elle a des relations compliquées avec son père, elle est pleine de doutes et de regrets. Sandie doit s’occuper de sa petite sœur… Dès ma première lecture du scénario, j’ai voulu créer une fille avec des chagrins et qui fait son deuil depuis la mort de sa mère.