Jessica Alves: «J’en ai vraiment fini avec la chirurgie esthétique»

1 / 4 Jessica Alves a décidé qu’elle ne passera plus sur le billard. Instagram La transgenre de 39 ans estime que son physique correspond désormais à ce qu’elle souhaitait. Instagram La bimbo a subi plus de 100 opérations de chirurgie esthétique pour atteindre son objectif. Instagram

Après avoir dépensé plus d’un million d'euros en chirurgie esthétique, Jessica Alves est enfin satisfaite de son physique. «J’en ai vraiment fini avec la chirurgie esthétique. Mon nez a été réparé et je peux respirer normalement. J’ai un look incroyable et je me sens incroyable», confie la transgenre de 39 ans au Daily Mail.

Celle qui s’est fait connaître en tant que Ken humain, avant sa réassignation sexuelle en 2020, a subi plus de 100 interventions chirurgicales pour atteindre son objectif. Elle avait d’ailleurs récemment déclaré être devenue «la femme de ses rêves», précisant qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Seule ombre au tableau: sa vie sentimentale. La Brésilo-Britannique constate que les hommes qu’elle attire veulent juste coucher avec elle. «Je recherche une relation, mais c’est très dur à trouver, déplore-t-elle. C’est facile d’avoir des hommes pour du sexe. Je ne sais pas si c’est mon look qui attire ce genre de mecs, mais je veux vraiment avoir un mari et une famille.»

Jessica, qui a récemment révélé avoir gagné plus de 2 millions d'euros grâce à son compte OnlyFans, est consciente de son physique hors du commun et des critiques négatives qu’il peut provoquer. «Je sais que je ne corresponds pas aux standards de la beauté classique, mais c’est mon choix, dit-elle. Les gens doivent juste le respecter et laisser faire. C’est ma vie et je suis heureuse d’être qui je suis».