Changement de vie : Jenna crache dans la soupe

Le cinéma porno lui a apporté richesse et célébrité. Qu’importe? L’ex-star des films X invite à ne pas suivre son exemple.

Retirée de l’industrie du film pour adultes depuis deux ans, Jenna Jameson est ravie d’être une mère au foyer afin d’élever ses jumeaux (1 an), nés de son union avec son compagnon, le champion de combat libre Tito Ortiz. «Être maman, c’est le job le plus difficile du monde, mais ça en vaut vraiment la peine», a confié la Californienne de 36 ans sur MTV.

La star et son mari ne veulent pas non plus forcer leurs fils à entamer une carrière dans les arts martiaux, comme leur père. D'abord, ils devraient terminer leurs études. «J’aimerais que mes fils deviennent médecins», déclare Jenna. L'ex-star du porno travaille actuellement sur la suite de son livre «How to make love like a porn star». Cette fois, elle racontera ses expériences en tant que mère.