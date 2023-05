Duo: Jennie de Blackpink tease un titre avec The Weeknd

La collaboration entre Jennie, membre du groupe coréen Blackpink, et The Weeknd ne semble pas s’être arrêtée au tournage de la série «The Idol», dans laquelle ils ont chacun un rôle aux côtés de Lily-Rose Depp. Selon toute vraisemblance, les deux artistes se sont également retrouvés en studio pour enregistrer une chanson. C’est du moins ce que laissent penser plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Sur les images, prises le 10 mai 2023 à Séoul lors de la soirée de lancement de la collection capsule créée par la chanteuse pour Calvin Klein, on peut voir la jeune femme de 27 ans en compagnie des DJ Simi and Haze Khadra danser au son d’un titre dans lequel on entend la voix de Jennie et une autre qui ressemble fortement à celle de The Weeknd .