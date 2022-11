Carnet noir : Jennifer Aniston pleure son «adorable papa»

«Adorable papa, tu es l'un des plus beaux êtres humains que j'ai jamais connus», a écrit Jennifer Aniston sur Instagram. «Je suis reconnaissante que tu te sois envolé vers les cieux en paix et sans douleur. Et le 11/11, rien de moins!», sourit-elle. «Tu as toujours eu un timing parfait. Ce chiffre aura une signification encore plus grande pour moi». Elle fait ici référence au tatouage «11-11» sur son poignet. L'actrice a révélé qu'en plus d'être née un 11 (février), il avait une grande signification personnelle.