Tomer Sisley : Jennifer Aniston «s’est foutue à poil devant moi»

Lundi étaient diffusés les deux derniers épisodes de la série «Vortex» sur France 2 et jeudi, la 5e et dernière saison de «Balthazar» débute: le comédien Tomer Sisley est sur tous les fronts cette semaine. Et donc, par conséquent en interview dans de nombreuses émissions. Théâtre, cinéma, télévision, celui qui a incarné Largo Winch sait tout faire et a évidemment des centaines d'anecdotes à raconter.