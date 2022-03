Carnet rose : Jennifer Aniston va enfin se remarier

Justin Theroux a demandé la main de sa compagne, l'actrice américaine Jennifer Aniston. Et elle a accepté. On n’y croyait plus!

Justin Theroux et Jennifer Aniston ne s'affichent pas souvent ensemble.

A force d’enchaîner les relations, Jennifer Aniston était devenue la célibataire la plus célèbre d’Hollywood. Mais cette époque est révolue. A 43 ans, la star de «Friends» a enfin trouvé l’homme de sa vie: Justin Theroux, 41 ans.

Et le week-end dernier, l’acteur américain a décidé de franchir un cap important dans leur relation. «Justin Theroux a passé un anniversaire incroyable vendredi, il a reçu un magnifique cadeau quand son amie, Jennifer Aniston, a accepté sa demande en mariage», a déclaré l'agent du comédien au magazine «People».

Le couple, qui a joué dans le film «Peace, love et plus si affinités», a commencé à se fréquenter en mai 2011.



Deuxième mariage pour Jen...

Jennifer Aniston avait été mariée avec la star d'Hollywood Brad Pitt, mais le couple avait divorcé en 2005 après des rumeurs selon lesquelles Pitt aurait trompé Aniston avec une autre superstar holywoodienne, Angelina Jolie. Elle qui devrait d'ailleurs aussi devenir prochainement sa femme.

De nombreuses et régulières rumeurs laissaient penser que Jen n'avait jamais digéré cette rupture, qu'elle jalousait affreusement Angie et qu'elle espérait toujours un retour avec son Brad. Ces fiançailles vont enfin mettre un terme à ces ragots.



... premier pour Justin

Parmi les relations qu'Aniston a eues après Brad Pitt, il y eut l'acteur Vince Vaughn, avec lequel elle partageait l'affiche de «La rupture». Mais cela s'est terminé par une séparation en 2006, tout comme ses liaisons ultérieures avec le top model Paul Sculfor et le chanteur de pop John Mayer.

La vie sentimentale de Justin Theroux est beaucoup plus mystérieuse mais, une chose est sûre, il s'agira de son premier mariage.

Mégastar d'Hollywood

Aniston s'est élevé au rang de star d'Hollywood en jouant Rachel Green dans la série comique «Friends» diffusée sur NBC à partir de 1994 dix années durant. Dans ce rôle, elle a gagné plusieurs récompenses importantes, dont un Emmy Award et un Golden Globe. Elle a tenu le rôle titre dans plusieurs films à succès comme «Petits mensonges entre frères», «The good girl», «Bruce tout-puissant» et «La rupture», entre autres.

En février dernier, elle s'est vue attribuer sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un signe de reconnaissance par le milieu de son talent et de ses accomplissements.

Theroux: acteur et réalisateur

La carrière de Theroux est bien plus modeste. Il est surtout connu pour ses compositions dans les films «Mulholland Drive» et «Inland Empire». Il a joué John Hancock en 2008 dans la mini-série de HBO, «John Adams». Il a réalisé son premier film, «Dedication», en 2006, ce qui a entraîné ses débuts au festival de Sundance en 2007, où sont révélés chaque année des cinéastes américains.

Mais il détient un pedigree de grande classe, étant neveu du romancier Paul Theroux et parent des écrivains Alexander et Peter Theroux.