35 ans après «Dirty Dancing»: Jennifer Grey à coeur ouvert: «Bébé veut sortir de son coin»

35 ans après «Dirty Dancing» : Jennifer Grey à cœur ouvert: «Bébé veut sortir de son coin»

À 62 ans, la star de «Dirty Dancing» sort ses mémoires le 3 mai prochain et admet avoir fait de nombreuses erreurs au cours des 35 dernières années.

«Nobody puts Baby in a corner» («On ne laisse pas bébé dans un coin»): la célébrissime phrase que lance Patrick Swayze à la fin de «Dirty Dancing» est devenue culte. C'est donc naturellement que Jennifer Grey a intitulé ses mémoires «Out of the corner» (sortie le 3 mai).

«C'est un nouveau sentiment», a-t-elle confié à People. «De sortir du coin et d'admettre que je m'y suis mise toute seule». Après avoir connu un immense succès avec Dirty Dancing, à 27 ans, la jeune a en effet disparu des radars alors que son partenaire restait au sommet.





«J'ai dépensé beaucoup d'énergie à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, pourquoi j'avais été bannie du royaume. C'était un mensonge. Je m'étais bannie moi-même». Notamment en succombant à une double rhinoplastie, poussée par sa mère. «Elle me disait “Tu sais quoi? C'est trop dur de te caster. Rends-leur la tâche plus facile” et quand elle me disait ça j'entendais “Tu n'es pas jolie”».

Des interventions dont elle s'est mordu les doigts. Très vite. Après sa seconde opération, alors qu'elle assistait à une avant-première, Michael Douglas ne l'a pas reconnue sur le tapis rouge. «Aux yeux du monde, je n'étais plus moi».

«Avec Johnny, c'était un put*** de feu de joie»

Elle est également revenue sur ses relations avec Matthew Broderick et Johnny Depp. «J'étais vraiment amoureuse de Matthew, il était juste génial, intelligent, drôle, mignon». Des qualités que lui a aussi trouvées Sarah Jessica Parker avec qui il se mariera en 1997 et avec qui il a trois enfants.

«Avec Johnny (Depp), c'était un put*** de feu de joie, je n'ai jamais vu un mec comme ça, être avec lui c'était comme me dire “ça contrebalance complètement la merde que je viens de traverser”» (les deux acteurs se sont rencontrés en 1988 juste après le grave accident de voiture de Jennifer Grey et Matthew Broderick, ndlr).

«Nous ne matchions pas»

Et avec Patrick Swayze? Comme à chaque fois qu'un couple fait rêver à l'écran, les spectateurs voudraient les voir unis dans la vie. «Il était marié et très amoureux de sa femme et j'étais avec Matthew» et d'ajouter: «Nous ne matchions pas, ce qui a créé une tension sur le tournage (...) Aujourd'hui si je pouvais lui dire quelque chose je lui dirais: “Je suis tellement désolée de ne pas avoir apprécié qui tu étais au lieu de vouloir que tu sois ce que je voulais que tu sois”».

La sexagénaire semble aujourd'hui prête à vivre enfin sa vie. «Je pense que la deuxième partie de la vie d'une femme est la meilleure». Et elle déborde de projets, à commencer par une suite au mythique «Dirty Dancing». «Nous travaillons dessus depuis plusieurs années». «Dirty Dancing était un conte de fées, un film à succès, utilisant la danse comme une métaphore pour incarner une énergie et sortir de votre tête l'idée qu'il y a des systèmes de croyances qui vous limitent».