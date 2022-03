Jennifer Lopez bientôt divorcée?

En couverture du magazine, la star a été photographiée sans son alliance, la semaine passée. Selon un proche de la chanteuse, elle ne supporte plus la possessivité de Marc, qu’elle a épousé il y a quatre ans: «Il veut la contrôler, explique-t-il. Les jupes ne sont plus aussi courtes qu’avant. On ne voit plus beaucoup son célèbre derrière à présent», explique ce proche de la chanteuse et actrice.