Demande hallucinante: Jennifer Lopez, une diva? Dannii Minogue balance

Loin d'être aussi connue que sa sœur Kylie Minogue, Dannii a fait son trou principalement en Grande-Bretagne et en Australie. Chanteuse et animatrice, elle a côtoyé du monde, dont J-Lo. Dans son podcast baptisé «The 90s with Dannii Minogue», l'Australienne est revenue sur une anecdote de 1999 qui l’a beaucoup marquée, concernant l'actuelle compagne de Ben Affleck.

«J’étais à l’émission Top of the Pops, on m’a prévenue que Jennifer Lopez allait arriver MAIS qu’elle refusait de se produire si sa loge n’était pas redécorée. On m’a dit que tout devait être blanc, y compris le sofa. J’ai demandé à m’y rendre pour y jeter un œil pendant qu’elle n’était pas là. J’ai scruté l’endroit dans les moindres détails. Vous savez, on a tous déjà entendu ces histoires de divas, et on ne sait jamais si tout ça est vrai».