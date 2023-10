Jenny Warling veut «être à 100%» aux Mondiaux

«J'essaie de ne pas y penser. C'est un nouveau tournoi qui commence», relativise la Walferdangeoise. Revenant elle-même d'une rupture des ligaments croisés contractée au mois de décembre dernier, Warling demeure prudente sur ses objectifs. «Ma préparation n'a pas été idéale en raison de ma blessure. J'espère que je pourrai être à 100% mercredi (...) Je ne veux pas me fixer d'objectifs précis, si ce n'est de donner le meilleur de moi-même. Si je me sens bien, je peux battre n'importe quelle adversaire».

67 participantes sont engagées dans la catégorie de Warling, ce qui explique les difficultés supplémentaires que posent les compétitions mondiales par rapport aux tournois continentaux: «Il y a plus de participants, donc plus de combats à gagner. Et il y a des pays comme le Japon et l'Iran, par exemple, qui envoient d'excellentes combattantes».