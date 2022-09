A Paris: Jeremstar et Sheryfa Luna pris en otage

À Paris : Jeremstar et Sheryfa Luna pris en otage

«Je me suis retrouvé il y a peu retenu en otage par un déséquilibré en plein Paris», raconte-t-il sur sa chaîne YouTube. «Une personne m'a sauté dessus, elle sortait de prison», poursuit-il, expliquant que l'individu lui avait signifié avoir posé une bombe à Paris et que l'attentat avait été déjoué. «C'est terrifiant d'être confronté à quelqu'un qui vous raconte ça». Ensuite, c'est devenu «très flippant» parce que «cette personne était persuadée que j'étais un pédophile» après toutes les «calomnies» qui ont été déversées sur les réseaux sociaux à son encontre. En janvier 2018, il avait en effet été accusé d'être lié à une affaire de pédophilie par un cyberagresseur et a vu sa vie basculer du jour au lendemain.

«Persuadé que j'avais payé des juges et des médias

Cet individu avait des «intentions de meurtre» et était «extrêmement menaçant et m'a bloqué sur un banc dans un endroit public en plein Paris, m'a empêché de partir pendant plus d'une heure». L'intervieweur des stars de la téléréalité a commencé à avoir peur: «Quand vous avez quelqu'un qui vous dit droit dans les yeux: "J'avais posé une bombe en plein Paris, je voulais faire un bain de sang mais elle a été déjouée et j'ai été incarcéré pendant une dizaine d'années''».