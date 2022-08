Bali : Jeremstar sous assistance respiratoire

Décidément, les vacances ne semblent pas convenir à Jeremstar. Un an après avoir frôlé la mort en glissant du haut d’une falaise en France et deux mois après avoir échappé à la noyade à Palma de Majorque, le Français de 35 ans été hospitalisé durant son séjour en Indonésie et a été placé sous assistance respiratoire, comme il l’a lui-même raconté sur Snapchat.

Tout a commencé au cours d’une plongée pour voir des raies manta, a expliqué le Youtubeur, qui était un ami de Mava Chou . «Je la sentais pas cette plongée, parce qu’ici ils vous disent qu’il n’y a pas de requins, mais en réalité il y en a. Il y a des requins bouledogues notamment qui attaquent. J’avais très très peur de ça», a-t-il confié, ajoutant qu’en plus le temps était mauvais. Une fois dans l’eau, Jeremstar a commencé à paniquer, à avoir du mal à respirer et est remonté sur le bateau. Sur les conseils de sa meilleure amie, il a ensuite plongé une nouvelle fois, pour ne pas rester sur sa peur. Mal lui en a pris.

«Au bout de 5 minutes, pareil, j'ai paniqué. Je n'arrivais plus à respirer, une crise comme ça, c'est comme si on nous broyait les poumons et le coeur, on se voir mourir», s’est-il souvenu. De retour sur la terre ferme, le duo s’est donc rendu à l’hôpital. Pris en charge par des médecins, le Français a été placé sous assistance respiratoire, le temps de retrouver son souffle et son calme. Il a pu rejoindre son hôtel après quatre heures.