Jeremy Renner évoque son accident à la télé

La bande-annonce de l’interview comprend également un enregistrement de l’appel passé aux secours juste après l’accident. On y entend les râles de douleur de celui qui a fêté son anniversaire à l‘hôpital. «Je le revois dans une mare de sang provenant de sa tête. J’ai couru vers lui et je ne pensais vraiment pas qu’il était encore vivant», confie le neveu de la star, encore sous le choc.

Philosophe, Renner révèle avoir perdu beaucoup de chair et d’os à cause de cet accident, mais avoir été rempli d’amour et de titane. «Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme chanceux», conclut-il.