Après son accident : Jeremy Renner fête son anniversaire à l'hôpital

Il y a sans doute des moyens plus joyeux de fêter son anniversaire qu'au fond d'un lit d'hôpital, avec une jambe broyée dans un accident . Pourtant, Jeremy Renner semble garder une certaine bonne humeur. L'acteur, qui fête ses 52 ans ce samedi, a publié jeudi une vidéo de sa sœur en train de lui faire un massage de la tête et un shampoing. En légende, il a mis «moment spa». Un moment de détente lors duquel il a aussi pu compter sur sa mère.

«Merci à la célèbre équipe médicale de l'unité de soins intensifs pour avoir commencé ce voyage», écrit Renner en légende de sa story. Pour son anniversaire, il a aussi pu compter sur The Base Chicago, l'académie urbaine de sport, qui lui a fait une vidéo en chanson, sur l'air de «It's your birthday» de 50 Cent. «Passe une excellente journée Jeremy Renner. On t'envoie tout notre amour», écrit The Base Chicago en légende.