Sport : Jérôme Pauquet, fine fleur du badminton luxembourgeois

Jérôme Pauquet veut passer les qualifications du tournoi international organisé à partir de ce jeudi au Luxembourg.

Actuellement dans le top 50 mondial chez les juniors, le Luxembourgeois veut désormais se frayer un chemin chez les adultes, où il se situe autour du top 2 000. «Le physique et la constance sont les deux choses qui changent le plus. Les échanges sont plus longs chez les adultes et il y a moins de fautes», analyse le badiste originaire de Capellen.