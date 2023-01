Israël : Jérusalem: plus de 40 arrestations suite à l’attaque d’une synagogue

Israéliens appelés à ne pas se faire justice eux-mêmes

Après l’attaque vendredi soir, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a promis «des mesures immédiates», sans plus de précisions, et a appelé les Israéliens à ne pas se faire justice par eux-mêmes mais à s’en remettre à l’armée et à la police.