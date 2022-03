Justice : Jesse Williams se bat toujours contre son ex

L’acteur Jesse Williams a porté plainte contre son ancienne épouse. Elle ne respecterait pas la garde partagée de leurs enfants.

Après son divorce, Jesse Williams est sorti avec la comédienne Minka Kelly, la journaliste sportive Taylor Rooks et la danseuse et actrice Taylour Paige. imago images/MediaPunch

La hache de guerre n’est pas près d’être enterrée entre Jesse Williams et son ancienne épouse, Aryn Drake-Lee. Plus d’un an après leur divorce, l’acteur a porté plainte contre la mère de ses enfants, Sadie, 8 ans, et Maceo, 6 ans. Selon les documents remis à la justice, dont le contenu a été révélé par Us Weekly, l’Américain de 40 ans accuse son ex de ne pas respecter la garde partagée de leurs têtes blondes.

Selon lui, Aryn a un comportement erratique et restreint les temps qu’il peut passer avec sa fille et son fils. Il a aussi raconté que son ex l’avait déjà empêché de voir ses petits, certains jours où il devait venir les chercher, et qu’elle ignorait la plupart de ses appels téléphoniques en FaceTime. Jesse a ajouté qu’Aryn a «un manque de respect flagrant pour les ordonnances du tribunal».

Rappelons qu’en 2021, l’Américaine de 40 ans avait demandé à la justice de modifier leur calendrier de garde, arguant que le travail du comédien entraînait des perturbations dans la vie de leurs petits. Elle avait affirmé que celui-ci «prenait souvent des décisions en fonction de ce qui lui convenait le mieux à des moments précis, plutôt que de considérer l’intérêt général de leurs enfants». Jesse et Aryn se sont séparés en 2017, après plus de quatre ans de mariage. Le divorce a été prononcé en octobre 2020 et, depuis lors, l’artiste verse à son ex 40 000 dollars par mois de pension alimentaire.