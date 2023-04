«Mariés au premier regard»: Jessica a refait ses seins et elle assume: «Je voulais un corps de femme»

Jessica assume tout. Instagram

«Je n'ai aucun tabou sur le sujet. J'ai refait juste ma poitrine, il y a huit ou neuf ans», a confié Jessica, candidate de l'émission de dating de M6, diffusée le lundi soir. «Je n'avais pas du tout de poitrine, rien, rien, rien : 85A. En plus, ma maman avait un magasin de lingerie pendant 35 ans. La pauvre, elle galérait à me trouver des sous-vêtements. Elle me remplissait avec des coussinets. C'était n'importe quoi», ajoute-t-elle.

Un jour, «j'ai décidé que je voulais me faire opérer, que je voulais un corps de femme, je lui ai dit: ''Je ne me sens pas femme. Je ne me sens pas bien dans ma peau''. Et donc j'ai fait un 90C. Un petit 90C parce que j'ai un dos qui n'est pas large et donc je voulais absolument quelque chose de naturel».

«La photo sera ta meilleure amie sur le frigo»

Spécialiste du bien-être, du fitness et de la nutrition, la quadragénaire en a profité pour distiller quelques conseils pour perdre du poids. Elle explique par exemple qu'elle demande à ses nouvelles «coachées» de prendre une photo d'elles en maillot de bain. «La photo sera ta meilleure amie sur le frigo parce qu'elle va te donner la motivation d'aller encore plus loin et d'être une meilleure version de toi-même».

Elle a tenu en outre à «remercier toutes les personnes qui [lui] envoient des messages de soutien». En évoquant la haine sur les réseaux sociaux, elle a eu du mal à cacher son émotion: «Ça me touche énormément parce que je suis quelqu'un d'hypersensible», a-t-elle confié. «Et quand je vois qu'on me souhaite des choses vraiment horribles, ça me tue».

Rappelons que Jessica n'a pas eu de coup de cœur pour Pascal et qu'elle a reçu des tombereaux d'insultes parce qu'elle préférait les hommes plus jeunes qu'elle et que son nouveau mari en a 10 de plus qu'elle. «En 2023, ça ne gêne personne qu’un homme ait une femme plus jeune que lui, alors qu’une femme avec un homme plus jeune est jugée sur la place publique et limite brûlée sur le bûcher», avait-elle regretté dans une interview à Télé-Loisirs.

