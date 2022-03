Jessica Alba a de la bouteille

Non non, la toute jeune maman ne pose pas pour du lait en poudre ou des couches mais pour le calendrier Campari. Un verre à la main, sensuelle et bien entourée. Découvrez les 12 clichés.

«C'était très chic, mais toujours jeune et frais, le mélange que je préfère. Tous les habits étaient vraiment cools, modernes, sexy et rafraichissants» a confié l’actrice lors du shooting à Malibu. «A la maison, je suis plutôt habillée en tenues de tous les jours avec un bébé dans les bras, donc c'est super de pouvoir porter le temps d'un tournage des habits classes et sophistiqués, et qui mettent en valeur votre beauté».

C’est sûr, la marque d’alcool sait choisir ses égéries: en 2008, c’est Eva Mendes qui avait enfilé son maillot en sirotant un apéro

Le calendrier sera édité à 9 999 exemplaires.

lessentiel.lu