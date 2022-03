Jessica Alba, en attendant le deuxième...

En Une du magazine Elle, l’actrice Jessica Alba est ravissante. Son secret: peut-être les joies de la maternité... Sa fille Honor est née en juin dernier. Ce qui ne l'empêche pas de désirer un deuxième bout de chou.

«Jessica et Cash font des heures supplémentaires pour qu'elle tombe enceinte», a déclaré une source au National Enquirer. Qui poursuit: «Cash et elle ont déclaré fièrement qu'ils adorent être parents et qu'ils ont bien l'intention d'agrandir la famille le plus vite possible».