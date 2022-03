Jessica Alba ne peut plus se passer des JO

L'actrice américaine est une telle fan des compétitions qui se déroulent à Pékin que la jeune femme en parle même sur sa page MySpace.

Jessica avoue vouloir savoir si les États-Unis décrocheront plus ou moins de médailles que la Chine aux J.O. à Pékin. La jeune maman et son mari, Cash Warren, passent ainsi des heures devant la télé à regarder les retransmissions.

Et elle est même devenue une grande fan de l'équipe de natation des États-Unis, menée par Michael Phelps, depuis que cette dernière a remporté la médaille d'or «Le relais 400 m homme en natation était incroyable. Nous étions assez loin derrière pour le dernier tour, et nous avons rattrapé le retard, encore, et encore jusqu'à ce que nous touchions le mur les premiers! Cash et moi étions comme des fous!»