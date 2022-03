Jessica Biel : «J'ai dû me battre pour y arriver»

La comédienne, accessoirement girlfriend de Justin Timberlake, a confié au magazine Marie-Claire ses difficultés à percer dans le monde du cinéma.

Pour le Marie-Claire US, l’actrice de 26 ans pose dans une ambiance à la fois rock n’roll et un peu trash. Mais se confie aussi, à quelques jours de la sortie de «Easy Virtue», son prochain film. A l’affiche de cette comédie romantique: Colin Firth, Ben Barnes ou encore Kristin Scott Thomas… L’histoire d’une Américaine divorcée qui rencontre un Britannique dans le Sud de la France et décide de se marier. Au grand dam de la belle-mère…