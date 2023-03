«Mariés au premier regard»: Jessica, cheffe d'entreprise de Yutz, veut trouver l'amour sur «M6»

M6

«Je suis un peu une femme guerrière, j'ai peur de pas grand-chose, je suis une femme qui dirige sa vie», confie Jessica, 40 ans face caméra. Il y a quelques années, à cause d'une maladie (NDLR: une rectocolite hémorragique, inflammation chronique de l'intestin) elle a dû bousculer sa vie, «sur la nutrition, sur le sport» mais «c'était nécessaire parce que ça m'a sauvée, sinon je ne serais pas là», raconte-t-elle. Et d'ajouter: «J'adore pousser mes limites». Elle est d'ailleurs entre-temps devenue Miss Univers Fitness.

Aujourd'hui à la tête de trois entreprises spécialisées dans le bien-être et la remise en forme, elle partage sa vie entre Montpellier et la Moselle, sa région natale, où elle dirige un salon de coiffure et un spa à Yutz.

Un profil de femme forte qui peut impressionner, voire faire peur aux hommes. «Ma vie personnelle, c'est mon échec», soupire-t-elle. «Ça fait 10 ans que je me sens toute seule et c'est très dur», souffle-t-elle en fondant en larmes. «Je ne veux pas vieillir seule». Après de nombreux échecs, elle veut trouver seulement quelqu'un de sérieux «pour laisser s'exprimer la femme douce, fragile et seule qu'il y a en elle», explique Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue et expert du programme.