«Mariés au premier regard» sur «M6»: Jessica et Pascal divorcent mais... leurs témoins ont craqué l'un pour l'autre!

M6

La vie est parfois pleine de surprises et les tests dits de compatibilité proposés par les experts de l'émission «Mariés au premier regard» ne débouchent pas (voire rarement) sur une belle histoire d'amour durable. La preuve en est: Jessica et Pascal étaient compatibles à 77% mais le courant n'est jamais vraiment passé et la quadragénaire n'est jamais entrée dans le jeu de la séduction. Elle a indiqué à son mari qu'elle le considérait comme un ami. Ils ont toutefois décidé de poursuivre l'aventure «pour n'avoir aucun regret», avant de finalement annoncer qu'ils voulaient divorcer.

Mais l'amour était toutefois bien au rendez-vous dans l'épisode diffusé lundi soir. Car un coup de foudre a eu lieu lors du mariage de Jessica et Pascal: leurs témoins, Barbara et Jean-Marc ont en effet craqué l'un pour l'autre! «Ils se sont rencontrés lors de notre mariage. Ils habitent tous les deux à Montpellier», a confié Pascal. «Ils ont échangé leurs numéros à l’aéroport le lendemain, je crois. Et ils se sont vus pour boire un verre et je crois qu’il y a eu un coup de foudre».

Alors que la cheffe d'entreprise qui passe sa vie entre la Moselle et le sud de la France était de passage chez son mari, ils en ont profité pour organiser un dîner à quatre et ont tout de suite constaté que leurs témoins étaient très épris l'un de l'autre. «C’est ce qui s’appelle ne pas voir venir les choses en fait», a souri Barbara, qui confie avoir «pris une claque». «Plus on passe de jours ensemble, plus il finit mes phrases«, s'amuse-t-elle. «Je ne sais pas, on doit être à 98% de compatibilité!»

Une relation qui a attendri Pascal: «Quand je les vois, je vois de l’amour. De voir quelque chose d’aussi intense, c’est quelque chose qu’on recherche tous quelque part. Ça fait vraiment envie». Ça fait une petite pointe au cœur de Jessica: «De voir nos deux amis heureux, complices et surtout tactiles, ça me fait quelque chose quand même (...) J’aurais bien aimé avoir aussi ce petit coup de cœur de mon côté».