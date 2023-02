A Dubaï: Jessica Thivenin a subi une nouvelle opération de chirurgie esthétique

À Dubaï : Jessica Thivenin a subi une nouvelle opération de chirurgie esthétique

Début décembre, la candidate de téléréalité confiait souffrir d'un complexe: ses rides d'expression au niveau des joues quand elle souriait. «Ça me gâche mes photos, ça me gâche la vie», indiquait-elle face caméra. Deux mois plus tard, jeudi 9 février, elle est donc passée sur le billard et est ressortie avec une jolie tête enrubannée.